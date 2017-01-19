إقرار قانون الإيجارات مع تعديلات.. ماهي ؟

أقر مجلس النواب قانون الإيجارات معدلاً مع اضافة فقرة بانشاء حساب يستفيد منه المستأجرون المقدم من عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب زياد أسود مع تحفظ أبداه يتعلق بتعديل قانون الايجارات وبادخال تعديل عليه بتعليق تطبيق المواد المتصلة بحساب المساعدات وتقديماتها، كما المرجعيات القضائية في الأساس أو الأحكام التي سبق أن صدرت و تؤدي إلى تحديد بدل الايجار او خلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيز التنفيذ”، مشيرةً إلى أنه “يعمل بهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية وخلال 4 أشهر”.

كما تعهد رئيس الحكومة سعد الحريري انه خلاله 3 إلى 4 أشهر سيتم إنشاء الصندوق وبدء تنفيذه متعلق بإنشاء الصندوق الذي سيتفيد منه جميع المستأجرين.

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