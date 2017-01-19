تقدمٌ غير مسبوق لـ “الجيش السوري” على عدة جبهات

أحرز الجيش السوري والحلفاء تقدماً كبيراً جنوب مطار التيفور وشرق القريتين باتجاه قرية الباردة وتلالها في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي، إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة ويوقعون قتلى وجرحى في صفوف مسلحي التنظيم.

وكان الجيش السوري قد أعلن عن بدء العملية العسكرية لاستعادة تدمر قبل عدة أيام.

تقدم آخر حققه الجيش السوري حيث دخل قرية إفرة في وادي بردى وكان قد سيطر قبل دخوله القرية بقليل على مرتفع عريض السمن الذي يشرف على البلدة ومساحة من الجرود في منطقة وادي بردى بريف دمشق.

وتعتبر قرية إفرةمن أهم معاقل “جبهة النصرة” بسبب موقعها الجغرافي قرب جرود قرى بردى.

كما كثف الجيش السوري من استهدافاته المدفعية والجوية على مواقع المسلحين في روس القلاع، حارة السيل، حاره حورتا، ومنطقة المحطة، ومنطقه الدوار التحتاني بقرية عين الفيجة.

وفي العاصمة دمشق أصيب أحد عناصر الجيش السوري بطلقة قناصة بالقرب من معمل الصابون مصدرها المجموعات المسلحة بمنطقة القابون.

تقدم الجيش السوري لم يقتصر على جبهتي تدمر ووادي بردى بل شمل جبهة ريف حلب حيث سيطر الجيش على قرية عفرين، ومطاحن الفستق، والمداجن، ومعمل الصابون، وام ميال، والجديدة، شرق قرية أبو الكروز، الحمامات جنوب شرق منطقة خناصر في ريف حلب الشرقي، إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة الثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية ووقوع قتلى وجرحى في صفوف مسلحي التنظيم.

كما تأكد مقتل القائد العسكري في حركة نور الدين الزنكي المدعو عبد الفتاح منصور بقصف مدفعي من الجيش العربي السوري استهدف احد نقاط المسلحين في البحوث العلمية بريف حلب الغربي.

تقدم الجيش في الريف الحلبي قابله ردود فعل انتقامية من قبل المسلحين الذين استهدفوا محيط القصر البلدي والمتحف الوطني في حلب بقذائف هاون عدة، أسفرت عن استشهاد شخصان وإصابة آخرين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

