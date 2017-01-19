مقتل يمنيين اثنين جراء قصف على تعز

قتل يمنيان اثنان وأصيب أربعة آخرون جراء قصف مدفعي لنظام بني سعود على محافظة تعز.

وأوضح مصدر يمني لوكالة سبأ أن رجلاً وإمرأة يمنيين قتلا وجرح أربعة آخرون بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منزل بقرية العرسوم وسوق الرمادة في منطقة عصيفرة في محافظة تعز.

وقال المصدر..إن طيران العدوان شن غارات على شمال منطقة كهبوب في محافظة لحج وعلى شرق مدرسة عزان بمديرية الوازعية وغارات أخرى على تبة الهشام في العقيده بمديرية الوازعية لإسناد زحف لمرتزقته كما شن عدة غارات اخرى محافظات الحديدة وصعدة.

وفي محافظة صنعاء جرح 4 أشخاص على الطريق العام بمديرية مناخة إثر شن طيران العدوان عدة غارات طالت أيضا جبل يام في نهم إحداها بقنابل عنقودية.

ورداً على غارات العدوان السعودي أكد مصدر عسكري يمني استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية بقصف صاروخي ومدفعي مواقع النظام السعودي في رقابة الحمر ومنفذ الخضراء في منطقة نجران وموقع الرميح بجيزان محققا إصابات مباشرة.

وفي الربوعة بمنطقة عسير استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة نظام بني سعود حيث تم تدمير آلية ومقتل طاقمها فيما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة خلال افشال محاولة زحفهم باتجاه منطقة ذي ناعم في محافظة البيضاء.

كما تم قنص جنديين سعوديين في موقعي القرن بالخوبة والبيت الأبيض بموقع المعنق بجيزان.

وقتلت امس امرأتان وأصيب عدد آخر من اليمنيين جراء قصف صاروخي لمرتزقة نظام بنى سعود على مناطق سكنية بمديرية المتون بمحافظة الجوف فيما قتل أول أمس 12 يمنياً بينهم نساء وأطفال وأصيب سبعة آخرون في مجزرتين ارتكبهما النظام السعودي في محافظتي تعز وصعدة اليمنيتين.

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