موقع “فيسبوك” يحجب بث قناة أر تي الروسية

فرض موقع فيسبوك الأمريكي على الانترنت حظرا على بث قناة آر تي الروسية بنسختها الإنكليزية حتى انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى مهامه غدا.

وذكر موقع روسيا اليوم أن إدارة موقع “فيسبوك” فرضت هذا الحظر بحجة بث القناة وقائع المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما فيما رجحت الإدارة أن يكون تعليق بث آر تي ناجما عن خطأ في منظومة فيسبوك لدى تقديرها ما إذا كانت القناة تتمتع بحق نشر موادها الإعلامية عبر صفحة “فيسبوك” الإنكليزية.

وكانت إدارة اوباما شنت خلال الاشهر الماضية حملة هستيرية ضد وسائل الإعلام الروسية المختلفة بسبب تغطيتها الموضوعية للاحداث في المنطقة والعالم وهو ما يتناقض مع مخططات واشنطن الرامية الى الترويج لسياسات تحريضية وحجب آراء الآخرين وإسكات صوت كل الوسائل الإعلامية التي تفضح تلك السياسات.

من جانبها دعت القناة متابعيها على صفحتها الإنكليزية في موقع “فيسبوك” إلى الاطلاع على موادها عبر صفحتها في موقع “تويتر” ريثما يزول الحظر المفروض حيث الاتصالات مستمرة بين المعنيين في القناة وإدارة /فيسبوك/ لرفع الحظر.

يذكر أن البرلمان الأوروبي وفي إطار الحملة العدائية التضليلية التي أطلقتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ضد روسيا اعتمد في الـ 23 من تشرين الثاني الماضي قرارا لا يعتبر ملزما ويحمل طابع توصية حول ما سماه مواجهة وسائل الإعلام الروسية بحجة تمويل المؤسسات والأحزاب المعارضة في الدول الأعضاء بالاتحاد مدعيا أن قناة روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك وصندوق العالم الروسي إضافة إلى وكالة روس سوترودنيتشيستفو التابعة لوزارة الخارجية الروسية تمثل تهديدا إعلاميا للاتحاد الأوروبي.

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