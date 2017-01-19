الأحرار للنصرة: ما هكذا يُرد الجميل

19 يناير, 2017 - 3:05 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
الأحرار للنصرة: ما هكذا يُرد الجميل

علّق القيادي  في ميليشيا أحرار الشام المدعو الفاروق أبو بكر، على رفض الحركة لمفاوضات أستانة، وعلى حادثة هجوم جبهة النصرة على مقراتها في ريف إدلب.

وغرّد “الفاروق أبو بكر”، عبر حسابه الشخصي في “تويتر” قبل قليل، “مُميعة الأحرار يرفضون الذهاب للأستانة، لمنع عزل الجبهة واليوم أصحاب المنهج الصافي يردون الجميل بالهجوم على حواجز ومقرات الأحرار”.

https://twitter.com/alfarookahrar11/status/822025720385982465?ref_src=twsrc%5Etfw

القيادي أرفق تغريدته بوسم تهكمي “شكرًا فتح الشام”، معلقًا على حادثة اقتحام عناصر من جبهة “فتح الشام”، مقراتٍ للحركة في قرية خربة الجوز، بريف إدلب الغربي صباح اليوم وانتزاع السيطرة على المعبر الحدودي من الأحرار.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
19 يناير, 2017

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