أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري أنصاري سيرأس وفد طهران إلى محادثات استانا حول الأزمة في سورية المقررة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن السفارة الإيرانية في كازاخستان قولها في بيان اليوم.. “ان إيران باعتبارها إحدى الدول المبادرة إلى عقد المحادثات في استانا ترى ذلك فرصة لإقامة حوار بين الحكومة السورية و/المعارضة/ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لوضع حد للأزمة في هذا البلد والمساعدة على تحقيق الاستقرار وإحلال السلام في المنطقة”.

وأكد البيان أن المحادثات في استانا ستجري وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وروسيا وإيران وتركيا.

ومن المقرر عقد محادثات في العاصمة الكازاخستانية استانا يوم الإثنين المقبل بهدف المساعدة على دفع عملية تسوية الأزمة في سورية.

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