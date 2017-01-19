بيسكوف: روسيا تبحث مع إيران إجراءات التحضير للقاء أستانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الجانب الروسي يواصل اتصالاته مع الشركاء الإيرانيين حول مسألة التحضير للقاء في أستانا بشأن تسوية الأزمة في سورية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم في موسكو “نواصل اتصالاتنا مع شركائنا الإيرانيين بما في ذلك حول ما يخص مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات السورية السورية حول تسوية الازمة في سورية”.

ومن المقرر عقد محادثات فى العاصمة الكازاخستانية استانا يوم الاثنين المقبل بهدف المساعدة على دفع عملية تسوية الأزمة في سورية.

وأكدت وزراة الخارجية الروسية أن الدعوات لحضور محادثات أستانة حول سورية لم ترسل بعد.

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