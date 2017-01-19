خط ائتماني ثاني بقيمة /1/ مليار دولار

خطاً ائتمانياً ثاني بقيمة /1/ مليار دولار هو أحد نتائج الزيارة للوفد الاقتصادي الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مخصص لمستلزمات الإنتاج والطاقة سيتم الايتفادة منه وفق الآتي:

/500/ مليون دولار لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي وكل ماله علاقة بإنعاش وعودة الإنتاج والعمل في سورية إلى سابق عهده ، وهذا ينسجم مع توجهات الحكومة بدعم عودة الإنتاج كمضاد حيوي أول لمكافحة آفة التضخم.

و/500/ مليون دولار لدعم استيراد المشتقات النفطية من إيران والتي تهدف بدورها إلى تأمين مستلزمات المواطن ودعم حاجة الإنتاج والعمل الصناعي والزراعي من الطاقة .

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