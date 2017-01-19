ساحة سعد الله الجابري تعود من جديد !!

بمشاركة الآلاف من أبناء حلب احتضنت ساحة سعد الله الجابري اليوم ختام فعالية رسالة حب ووفاء للوطن وقائد الوطن التي نظمها تجمع شباب الوحدة الوطنية وجالت المحافظات السورية وجرى خلالها توقيع رسالة محبة بطول 10 كم من كل أبناء الوطن .

وقال السيد المحافظ : من حلب الصمود والانتصار نوجه اليوم رسالة محبة ووفاء للوطن وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد ونؤكد أن أبناء حلب الذين صنعوا الانتصار بفضل ثباتهم وتلاحمهم مع جيشنا البطل وبدماء الشهداء والجرحى والقيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيسبشار الأسد هم اليوم على العهد والوعد وايمانهم راسخ لا يتزعزع بأن النصر القريب هو حليفنا وكما تطهرت حلب من الإرهاب والارهابيين ستتطهر في القريب العاجل كل أرض الوطن، وسورية لن تكون في يوم من الأيام موطنا أو مستقرا للإرهاب وكما تكسرت وتحطمت على أسوارها رماح الغدر ومؤامرات الأعداء ستتحطم أحلام الإرهابيين وداعميهم .



شارك في الفعالية أمينا فرعي الحزب بحلب وجامعتها وفعاليات رسمية وأهلية وشعبية غفيرة

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