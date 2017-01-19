تحرير بلدة تلكيف شمال شرقي الموصل

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى”، تحرير قضاء (بلدة) تلكيف، شمال شرقي الموصل بشكل كامل، من سيطرة تنظيم “داعش” الخميس 19 يناير/ كانون الثاني.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير يارالله، في بيان، إن “قطعات الفرقة التاسعة واللواء الثالث الفرقة الأولى وبإسناد طيران التحالف الدولي والقوة الجوية وطيران الجيش تمكنت من تحرير قضاء تلكيف بشكل كامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيه”.

وتعد تكليف من البلدات المسيحية المنتشرة في منطقة سهل نينوى إلى جانب قره قوش وبعشيقة والقوش ويسكنها أغلبية من الكلدان الكاثوليك.

وكان يار الله أعلن، في وقت سابق من الخميس، عن تحرير فندق “نينوى أوبروي”، والسيطرة على القصور الرئاسية ومنشأة جابر بن حيان في محافظة نينوى.

من جهة أخرى، أشار مراسلنا إلى أن القوات العراقية حررت حي الفاضلية شرقي الموصل وباشرت باقتحام الحي العربي، وما زال التقدم مستمرا.

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