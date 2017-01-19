دي ميستورا رئيسا للوفد الأممي إلى مفاوضات أستانا

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس 19 يناير/كانون الثاني، أن مبعوثها الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، سيترأس وفدها إلى مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية.

يأتي ذلك بعد أن أصدر المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا قال فيه إنه كلف ستيفان دي ميستورا بترؤس وفد المنظمة إلى اجتماع أستانا المقرر عقده في 23 من شهر الجاري.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لغوتيريش، الخميس 19 يناير/كانون الثاني: “طلب الأمين العام من السيد دي ميستورا أن يترأس فريق الأمم المتحدة في هذه المفاوضات، أخذا بعين الاعتبار مدى عقدة وأهمية المسائل التي من المتوقع طرحها في أستانا، وكذلك المستوى العالي لتمثيل منظمي الاجتماع”.

وأشار البيان إلى أن :الأمين العام يأمل في أن يشكل اجتماع أستانا خطوة إيجابية في سياق استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية في جنيف”.

وأكد البيان أن دعوة المبعوث الأممي للمشاركة في مفاوضات أستانا تم توجيهها من قبل روسيا وتركيا وإيران.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الثلاثاء الماضي، على لسان فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم أمينها العام، أنها تلقت دعوة للمشاركة في مفاوضات أستانا بين أطراف الأزمة السورية، مشيرة إلى أن المنظمة سيمثلها في الاجتماع رمزي عز الدين رمزي، نائب ستيفان دي ميستورا.

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