مصرع 25 طفلا في حادث سير بالهند

لقي ما لا يقل عن 25 تلميذا وسائق حافلة مصرعهم وأصيب 36 بجروح، الخميس 19 يناير/كانون الثاني في حادث اصطدام حافلة مدرسية بشاحنة في ولاية أتر برديش، شمال شرقي الهند.

ووفقا للمعطيات الأولية، فإن سبب الحادث يرجع إلى ضعف الرؤية جراء الضباب الكثيف.

وأفادت قناة “إينديا توداي” التلفزيونية بأن الحافلة كانت تقل الأطفال إلى المدرسة لحظة اصطدامها بالشاحنة في منطقة إيتاه غرب الولاية المذكورة. وتم افتتاح المدرسة الخميس، على الرغم من إعلان إدارة المنطقة عن عطلة 3 أيام بسبب الطقس البارد.

هذا وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الداخلية راجناث سينغ عن تعازيهما لأسر الضحايا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

