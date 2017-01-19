ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي

ارتفع عدد القتلى في الهجوم الإرهابي الذي أستهدف الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني معسكرا للجيش في مالي، إلى 77 شخصا.

وأكدت وكالة رويترز معلومات حول ارتفاع عدد القتلى، وذلك حسب ما نقلته عن الناطق الرسمي باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، باتريك ستيجيه.

وفي وقت سابق وردت معلومات عن 42 قتيلا و115 جريحا.

يذكر أن الانفجار وقع في مدينة غاو في شمال شرقي البلاد، حيث قام انتحاريون بتفجير سيارات مفخخة قرب معسكر للجماعات الموالية للحكومة.

وأعلن تنظيم “المرابطون” المرتبط بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” مسؤوليته عن التفجير الانتحاري.

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