اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين في الغوطة الشرقية

اندلعت معارك عنيفة في الغوطة الشرقية لدمشق بين الجيش السوري ومسلحين، في حين تتواصل الاشتباكات بمحيط مطار دير الزور العسكري بين الجيش وتنظيم “داعش”.

يأتي ذلك وسط قصف جوي مكثف تنفذه الطائرات الحربية الروسية والسورية على مواقع التنظيم في محيط المطار وعلى تجمعات داعش في عدد من أحياء المدينة، وتتركز الاشتباكات عند التلال القريبة من المطار وكذلك في محيط منطقة المقابر القريبة من المطار وكل من أحياء العمال والرصافة والحويقة والرشدية والصناعة والجبيلة .

وفي محيط دمشق اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلحين ووحدات من الجيش السوري في محور القاسمية النشابية وأطراف بلدتي حزرما والميدعاني بالغوطة الشرقية، بينما استمرت الاشتباكات العنيفة بين وحدات الجيش السوري ومسلحي جبهة فتح الشام والفصائل المتحالفة معها في محور بلدة عين الفيجة بوادي بردى مترافقة مع استمرار القصف الجوي والمدفعي على مواقع المسلحين في المنطقة، وكانت وحدات الجيش السوري قد حققت تقدما أمس في المنطقة وتمكنت من فصل قرى وبلدات وادي بردى عن القلمون.

هذا ولاتزال عدة محاور وجبهات تشهد قتالا عنيفا بين وحدات الجيش السوري ومسلحي تنظيم داعش في محور سهل جب الجراح ومحيط مطار التيفور والمحطة الرابعة وبادية تدمر بريف حمص الشرقي وسط قصف مكثف ينفذه الجيش السوري على مواقع التنظيم في المنطقة ومناطق أخرى في حقل شاعر بالريف الشرقي لحمص، في حين نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على مواقع داعش في أماكن في مدينة تدمر وباديتها ومنطقتي الدوة وحويسيس.

في سياق آخر شهدت محاور بلدة السفلانية بريف حلب الشمالي الشرقي اشتباكات بين تنظيم داعش وفصائل درع الفرات المدعومة بقوات وطائرات تركية ، كما قصفت وحدات الجيش السوري مواقع للمسلحين في قريتي سحور وبرج حسين الضاهر في ريف حلب الجنوبي.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بطائرات التحالف الدولي وعناصر تنظيم داعش في ريف مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي مترافقة مع قصف جوي، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

أما في محافظة إدلب فقد أصيبت طفلتان بجراح جراء سقوط عدة قذائف هاون أطلقتها الفصائل المسلحة على منطقة مدارس في بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي.

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