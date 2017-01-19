لهذا السبب حظر فيسبوك قناة “RT”

ولفهم أسباب هذا السلوك الهستيري من إدارة “فيسبوك” تجاه قناة “RT” دعونا نرجع إلى الوراء قليلا. في سبتمبر-أكتوبر من عام 2016، العديد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية وبشكل مفاجئ وجدوا العديد من الأخبار المتعمدة التي تدعوا للوقوف إلى جانب المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، حيث كلما زاد عدد هذه الأخبار كلما كانت الفرصة أكبر بالوصل إلى الأشخاص الأمريكيين البسيطين ويمكن الحصول على أصواتهم.

وبالتالي، فإن شركة “فيسبوك” وقفت إلى جانب أحد المشرحين الرئاسيين علنا مع عدة وسائل إعلام أمريكية أخرى مثل “CNN” و”NYT” و”WP” وغيرها الكثير. كذلك عناوين الصحف الرئيسية والتلفيزيونية كانت منحازة جدا لهيلاري “الطيبة هيلاري كلينتون مع تعزيز القصف في سوريا والغول الجنسي ترامب مع توريد الأسلحة والذخيرة إلى المسلحين”.

وغير مهم على الإطلاق ما إن كانت الأخبار عن المرشحين للرئاسة، فإن هيلاري كلينتون هي الطيبة و ترامب هو السي، حيث لو أن هيلاري كلينتون في بث حي ومباشر قامت بعمل شنيع، فإن وسائل الإعلام الأمريكية لاتهمت ترامب وألقت عليه اللوم.

إن كنتم لا تعرفون فإن شركة “فيسبوك” وكذلك وسائل الإعلام التقليدية، هي أداة للدعاية والتلاعب بالرأي العام. هذا وسبق وتم ذكره أن “فيسبوك” قام عمدا بنشر البوستات التي تروج لهيلاري وقد اعترف بهذا علنية ولم يعتذر على فعلته.

ورغم كل هذا والتلاعب بالرأي العام، جائت القنبلة من الشعب الأمريكي “اختيار ترامب رئيسا للبلاد”. ومن هنا يجب أن يكون طرف آخر لإلقاء اللوم عليه، لأن جميع قنوات الإعلام الأمريكية وبما فيهم “فيسبوك” قد فشلت، وكان عليها إيجاد طرف آخر لإلقاء اللوم عليه وهو “الهكر الروسي” وقناة “RT”.