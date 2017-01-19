اجتماع لقوى الأمن الداخلي مع محافظ حلب لتعزيز استقرار المدينة

أكد السيد المحافظ أهمية دور ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي في تعزيز حالة الأمن والاستقرار وقمع كل أشكال الجريمة وتطبيق القانون وحفظ أمن وأمان وسلامة المواطنين ، مشيراً خلال لقائه اليوم مع ضباط قيادة شرطة المحافظة إلى أن دور الشرطة اليوم هام ومحوري وعلى عاتق عناصرها تقع مسؤولية كبيرة تتمثل في التطبيق الدائم لشعار / الشرطة في خدمة الشعب / لتظل الملاذ الآمن لأي مواطن عند تعرضه لخطر أو تهديد ، وموضحاً أنه بعد تحرير كامل مدينة حلب من الإرهاب وإعادة تفعيل الوحدات الشرطية يجب رفع الجاهزية وتنظيم العمل والارتقاء بسوية الأداء لتكون كافة الوحدات الشرطية جاهزة على مدار الساعة للقيام بالمهام المنوطة بها .

ودعا دياب إلى تكثيف الدوريات الليلية والسيارة لما لها من دور مهم في الحد من وقوع الجرائم وإلقاء القبض على المجرمين والمطلوبين ومنع ضعاف النفوس من تنفيذ جرائمهم وبالإضافة إلى التعامل بحزم مع تجار الأزمات والمتلاعبين بقوت المواطن وتقديمهم إلى القضاء.

وكان اللواء عصام الشلي قائد شرطة المحافظة قد أكد في بداية الاجتماع استعداد كافة الوحدات الشرطية ورجال قوى الأمن الداخلي للقيام بكل المهام الموكلة إليهم مشيراً إلى أن العمل مستمر لتطوير المهارات والقدرات والاهتمام بعملية التأهيل والتدريب للحفاظ على الجاهزية القصوى لأداء الواجب الوطني.