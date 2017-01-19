نائب رئيس الأركان الإسرائيلي التقى رؤساء أركان دول عربية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، يائير غولان التقى في بروكسل رؤساء أركان دول عربية على هامش مؤتمر لحلف الناتو.

كما أجرى نائب رئيس الأركان الإسرائيلي محادثات مع رئيس هيئة الأركان التركي، خلوص أكار. وتناول اجتماع الناتو الذي شارك فيه العرب من بين أمور عدة، مكافحة الإرهاب.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انعقاد الاجتماع مع المسؤولين العرب لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل حول محتواها.

وشارك بالاجتماع رؤساء أركان مصر والأردن والجزائر ولبنان والبحرين والكويت والمغرب وتونس وغيرها.

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