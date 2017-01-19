أهم النقاط التي ستطرحها الفصائل المسلحة في لقاء أستانا

أفاد مصدر مقرب من وفود الفصائل المسلحة المشاركة في لقاء أستانا، أن الوفود التي ستحضر المحادثات السورية اتفقت بعد اجتماعات فيما بينها على عدة نقاط لطرحها خلال مؤتمر أستانا، أهمها تحييد “جيش الإسلام” وانسحابه من العاصمة دمشق، وتسليم الفصائل أسلحتها والانسحاب المتبادل.

وقال المصدر اليوم الخميس لوكالة “سبوتنيك” “إن محمد علوش سيفاوض على تحييد “جيش الإسلام”، والانسحاب من محيط العاصمة، وأن المفاوضات في أستانا ستقتصر على بند واحد هو تثبيت وقف إطلاق النار”.

وأضاف المصدر، أنه وفقا لطرح الفصائل المسلحة “هذا يعني حصرا: “تسليم سلاح الفصائل، الجيش لا يسلم سلاحه لأنه “جيش الدولة”…انسحابات متبادله لتوسيع وتبعيد المسافات بين المتقاتلين، حتى خارج مرمى النيران، فلا يكون أحدهما في مرمى الآخر أثناء مرحلة جمع السلاح”.

وقال المتحدث للوكالة، أن طرح الوفود يتضمن، في حال وافقت الفصائل على البنود السابقة، وينتج لاحقا: انسحاب “حزب الله” وإيران، واستقدام قوات فصل لجمع السلاح عبر مراقبين أمميين، وتجري بالتوازي عودة الجيش السوري إلى ثكناته.

وجاء في البنود وفقا للمصدر، أنه إلى ذلك الحين تُشكل كتائب مشتركة من الفصائل والجيش السوري لمقاتلة “داعش”، ويتولى ضباط روس وأتراك قيادة هذه الكتائب.

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