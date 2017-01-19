ابنة الشيخ الزكزاكي للعالم: السلطات تماطل لعدم الافراج عن والدي

وقالت ابنة الشيخ المعتقل: رغم ان القضاء حكم بإطلاق سراح الشيخ الزكزاكي منذ أكثر من 45 يوما إلا ان السلطات لم تتخذ أي إجراء يذكر حول هذا الامر.

وأوضحت ان الوضع الصحي للشيخ الزكزاكي يتحسن ببطؤ، وان الشيخ فقد إحدى عينيه، وهو لايستطيع تحريك يده وهي بحاجة الى معالجة فورية.

وطالبت ابنة الشيخ الزكزاكي الامم المتحدة بالتدخل الفوري لحماية حرية الرأي واصحاب الفكر الاسلامي في بلادها.

وشهدت مدينة مشهد المقدسة عصر اليوم الخميس مسيرات جماهيرية دعما للشيخ الزكزاكي وحضرت ابنتا الشيخ “زكية و بديعة” التظاهرات، وطالب المتظاهرون السلطات النيجيرية بالافراج عن الشيخ المعتقل.

وقال أحد الطلبة النيجيريين المتظاهرين، الشيخ الزكزاكي لم يرتكب أي جريمة ونحن نفتخر بكوننا من المظلومين في نيجيريا لأن الله مع المظلومين وسينصرهم.