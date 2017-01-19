موسكو توجه دعوة إلى واشنطن للمشاركة في مفاوضات أستانا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس 19 يناير/كانون الثاني، أن روسيا وجهت للولايات المتحدة دعوة للمشاركة في مفاوضات أستانا المقررة في 23 من الشهر الجاري.

وردا على سؤال حول ما هي شروط توجيه هذه الدعوة للولايات المتحدة، قال لافروف، في تصريح صحفي: “لقد دعوناها”.

من جانبه، أوضح نائب لافروف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أنه سلم، يوم الخميس، الدعوة للسفير الأمريكي لدى روسيا، جون تيفت، خلال لقاء معه.

وأشار بوغدانوف إلى أن الرسالة، التي تضمنت الدعوة، وقعها الجانب الكازاخستاني.

وأكد المكتب الصحفي للسفارة الأمريكية في موسكو أنها تلقت هذه الدعوة، مشيرة إلى أن الوثيقة تم إحالتها إلى واشنطن.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الجانب الأمريكي لم يرد بعد على هذه الدعوة.

كما شددت زاخاروفا إلى في هذا السياق إلى غياب أي خلافات ملموسة بين الأطراف الضامنة لمفاوضات أستانا، أي روسيا وإيران وتركيا، بشأن المشاركة الأمريكية في الاجتماع، موضحة أن ممثلين عن هذه الدول يتواصلون دائما لحل جميع القضايا الخاصة بتنظيمه بصورة سريعة.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران أعلنت، الثلاثاء الماضي، على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، عن معارضتها لمشاركة الولايات المتحدة في مفاوضات أستانا بشأن تسوية الأزمة السورية.

وردا على سؤال حول موقف إيران من مشاركة واشنطن في الاجتماع، قال ظريف، في حديث لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء: “نعارض مشاركة أمريكا في الاجتماع ولم نوجه دعوة للولايات المتحدة، ونحن ضد مشاركتها”.

وجاء هذا التصريح بعد أن قال وزير الخارجية الروسي إن من الصائب توجيه الدعوة لحضور الاجتماع إلى ممثلي الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية الجديدة.

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