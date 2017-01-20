بوضح النهار.. من وفر الحماية لخاطفي ريشا ؟

في لبنان، لن يشفعَ فيك عمرُك أو وضعك كي لا تكون مشروع ضحية، فهنا سواءٌ كنتَ تلميذاً ذاهباً إلى المدرسة أو رَجلاً كهلاً تعمل كسباً للقمة عيشِك، سيقف المجرمون لك بالمرصاد، هذا ما قالته الكاتبة ربى منذر في مقال نشر بصحيفة “الجمهورية” تناولت فيه قضية خطف المواطن سعد ريشا.

يُجمع أبناء زحلة، تتابع منذر على أنّ “الأمور أصبحت فلتانة، فهذه ليست العملية الأولى من هذا النوع في البقاع عموماً وفي زحلة خصوصاً”، وفي صوتٍ تحمل نبرته غصّةً عميقة يقول أحد أقارب سعد “هل يجب على المواطنين اللجوء الى الأمن الذاتي؟أن يحملوا أسلحةً ويوظّفوا مرافقين؟ قلبُ سعد لا يحتمل هكذا عملية، وضعُه الصحّي سيّئ جداً، وفي حال بقيَ مِن دون دوائه وقتاً طويلاً يسوء أكثر، فهو يتناول نحو 18 حبّة دواء يومياً، ويعاني من مشاكل في شرايين القلب، بالكاد يستطيع المشيَ، وكلّ تصعيدِنا هو ليعود لنا حيّاً”.

سعد الأب لشاب و 4 بنات مؤمنً ومتعبّد لربّه، وكلمة “يا ألله” لا تفارق ألسنةَ أقاربه وأصدقاء العائلة الذين لا يتمنّون شيئاً إلّا أن يعود لهم سالماً، ويؤكد أحدُهم أنّ “هذه العملية لم تأخذ الطابَع الطائفي، بل إنّ أبناء بريتال أقاموا وقفةً تضامنية معنا، فالأزعر لا طائفة له ولا لون، ولن نسمحَ لأحد بأن يَخلفنا مع إخواننا المسلمين”، مضيفاً: “الناس التي نزلت الى الطرقات كانت إنذاراً لكلّ مَن قد يمسّ بأبناء زحلة، فهي لم تعُد تتحمّل وضغَطنا عليها لردعها عن ردّات الفعل”.

وتابعت منذر ان الخاطفين لا يترددون في تحديث أساليب عملياتهم بشكلٍ دوريّ، فبعدما أصبَحت الأجهزة الأمنية تتعقّب “داتا” الاتصالات وكاميرات المراقبة، باتوا يَهربون في السيارات التي ينفّذون بها عملياتهم نحو بلدات متفلّتة من المراقبة أو نحو سهول يكون لهم فيها عملاء، حيث يبدّلون السيارات التي غالباً ما تكون مسروقة.

وبحسب مصدر أمني لـ”الجمهورية” فإنّ “الخاطفين باتوا يعلمون آليّةَ عمل الأجهزة الأمنية، ما صعّبَ عمليات التعقّب، فيوقفون عمليات الاتصال في اللحظة التي يتمّ فيها الخطف، ويجرّدون المخطوفَ من وسائل الاتّصال تفادياً لتعقّبِ رقمِه، لذلك تسعى الأجهزة الأمنية للقيام بجهدٍ مع جهات مقرّبة من هذه المجموعات التي باتَت معروفة، توازياً مع عملِها الأمني، علماً أنه في كلّ مرة تتدخّل جهة حزبية فاعلة لإطلاق سراح المخطوفين”.

واضاف المصدر: “هؤلاء الأشخاص ليسوا في مكان معيّن، بل إنّهم منتشرون في الجرود، وهناك مذكّرات توقيف بحقّهم وملاحقون قضائياً، وهناك نحو 15 ألف منهم، متهّمون بقضايا مختلفة، هاربون في الجرود، حيث هناك دولة مستقلة”، مشيراً الى أنّ “هذه الشبكات منظّمة وهدفُها جمعُ الأموال”.

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