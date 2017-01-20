بأمر من البغدادي.. “داعش” يفر من الموصل !

كشفت مصدر عراقي في محافظة نينوى أن زعيم تنظيم “داعش” المدعو أبو بكر البغدادي أعطى الأولوية لإخلاء المقاتلون من العرب والأجانب من شرق الموصل عبر نهر دجلة ما أثار امتعاض المحليون، لافتا إلى أن عمليات الهروب كانت “فوضوية” والبعض وصل حافي القدمين.

وقال المصدر في حديث لموقع “السومرية نيوز” إن “زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي تدخل لأول مرة لإنقاذ الموقف الحرج للتنظيم بعد خسارته شرق الموصل بشكل شبه تام من خلال إعطاء الأولوية لإخلاء العرب والأجانب عبر نهر دجلة إلى الساحل الأيمن الموصل من خلال الزوارق”.

وأضاف المصدر أن “قرار البغدادي أثار امتعاض قيادات ومسلحي داعش المحليون وولّد حالة من الغضب والاستياء”، لافتا إلى أن “عمليات هروب داعش من شرق الموصل فوضوية للغاية والبعض وصل إلى الضفة الغربية لنهر دجلة حافي القدمين”.

وفقد تنظيم “داعش” سيطرته بشكل شبه تام على أحياء شرق الموصل أمام القوات الامنية، حيث أعلن جهاز مكافحة الارهاب في مؤتمر صحفي اول من امس السيطرة على الساحل الايسر في الموصل بعد طرد التنظيم منه.

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