آلان عون: العلاقة مع بري إلى تحسن

أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون على “ضرورة وضع حد لعمليات الخطف أو عمليات سرقة السيارات والتي تتطلب إعادة تأهيل هيبة الدولة اللبنانية وتقوية أجهزتها الأمنية والقضاء فيها”، معتبراً أن “هذا التأهيل يتتطلب تعاون بينها من أجل تقوية الدولة لأنه لا دولة تسير بدون أمن أو قانون”.

وفي حديث إذاعي، قال عون “إننا نهدف إلى تحريك الجمود بما يخص ملف الإنتخابات النيابية وسنصل إلى خرق على هذا المستوى ومن غير الصحيح أننا لا نريد إنتخابات وإنما نريد إنتخابات بحسب قانون جديد”، مشيراً إلى أن “العلاقة مع “القوات اللبنانية” جيدة وحتى مع رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط والعلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحسن”، مضيفاً “إننا منفتحين على أي حوار مع الفرقاء السياسيين”.

وأشار إلى أنه “بغض النظر عن نظرته من إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين أو قانون جديد، على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن يقوم بدوره وواجباته في عملية الانتخابات النيابية وتنظيمها”، لافتاً إلى أن “اتفاقنا على قانون جديد للإنتخابات النيابية قد لا يستدعي حتى تأجيلاً تقنياً”.

وأعرب عون “أن يجتمع مجلس النواب مرتين في الشهر، مرة للتشريع ومرة للمساءلة وعلى اللجان أن تكثف أعمالها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

