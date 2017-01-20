روكز مؤيداً تدخل حزب الله بسوريا: “دافع عن أهله وناسه”

عبر قائد فوج المغاوير السابق، العميد المتقاعد شامل روكز، عن قناعته الشخصية أن أحدا لا يمكنه المس بالجيش اللبناني، وأي أحد يحاول المس بالجيش سيكون هو الخاسر لذلك اطمئنوا”.

وعن دور حزب الله في سوريا، قال روكز في محاضرته بعنوان “الإرهاب والأمن: رؤيا وفعالية”، إستضافه فيها نادي الروتاري كسروان في الـATCL بجونيه بالنسبة لدور الحزب قال:”لا خلاف على مواجهة إسرائيل، في زيارة الرئيس عون إلى السعودية سألوه عن هذا السؤال وأجاب بكل وضوح، عندما يكون هناك مواجهة مع إسرائيل كلنا نواجه”.

وتابع: “الأمور القائمة في سوريا حاليا هي أمور صعبة ومعقدة وليس من مصلحتنا كشعب وحكومة الدخول في هذا الصراع، لكن طموحنا طبعا هو أن تصبح القدرات الذاتية للدولة اللبنانية قادرة على مواجهة كل الظروف”.

وقال: “عندما يسأل أحدهم عن سبب تدخل حزب الله في سوريا يجب أن نكون واقعيين في تقييم واقع حدودنا، حدودنا مفتوحة بشكل عام والحزب تدخل من منطلق أنه يدافع عن ناسه وأهله، وفي معارك عديدة وقعت مثلا ومن بينها معركة عرسال كان على الناس جميعا أن يحملوا السلاح ويصعدوا إلى الجرود لحماية قراهم ومساندة الجيش، صراحة في حالات مماثلة الدولة لم تكن موجودة بالقوة التي تخولها الدفاع عن الحدود بشكل كاف وكان دعم الجيش ضروري”.

وختم أن “الظروف الموجودة قاسية وكل اتبع الطريقة الأمثل التي تساعده في الدفاع عن نفسه، هم موجودون في سوريا وثمة ظروف إقليمية تتحكم في هذا الموضوع”.

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