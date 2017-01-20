مفاجأة صادمة لهاتف “نوكيا 6” في الصين

تلقى منتظرو هاتف “نوكيا 6” في أول أيام طرحه في الأسواق الصينية صدمة حقيقية، حيث أعلنت شركة “إتش أم دي” العالمية المصنعة له نفاذه بعد دقيقة واحدة من عرضه.

وسجلت الشركة المصنعة لهاتف نوكيا، أكثر من مليون شخص تمكنوا من شراء “نوكيا 6” في الدقيقة الأولى من طرحه بالأسواق الصينية.

وتخطى بتلك الطريقة هاتف الشركة الفنلندية كافة الأرقام القياسية، التي سبق وحققتها شركة “تشاومي” الصينية في هواتفها السابقة.

وظهرت على كافة مواقع البيع عبر الإنترنت الصينية ارتباكا كبيرا، بسبب الإقبال غير المسبوق على الهاتف، وهو ما دفع تلك المواقع للإعلان بعد دقيقة واحدة من عرضه عن نفاذ جميع الوحدات المتاحة.

وأعلنت فيما بعد تلك المواقع عن نيتها طرح دفعة ثانية من الهاتف، خلال الأيام القليلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد عليه.

وأرجعت مواقع عديدة الرواج الكبير الذي حظى به “نوكيا 6” إلى سعره الزهيد مقابل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها، حيث يبلغ سعره 1699 يوان صيني أي ما يعادل 247 دولارا أمريكيا فقط.

ودعمت “نوكيا” هاتفها الجديد بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية 16 ميجابيكسل، وشاشة لمسية عالية الدقة والوضوح بقياس 5.5 بوصة، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع، وعمله بنظام تشغيل “أندرويد نوغه” الأحدث.

واكتفت “نوكيا” حتى الآن بطرح هاتفها في الأسواق الصينية؛ لاختبار مدى نجاحه من عدمه، ووعدت الشركة الفنلندية بطرح الهاتف في الأسواق العالمية، خلال الفترة المقبلة.

يشار أن “نوكيا” أعلنت أنها ستطرح هاتفا جديدا تحت اسم “نوكيا 8″، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة، خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

