سكة قطار سورية تطير إلى تركيا !!

بعدما أقدمت على تخريب وحرق وسرقة محطة زيزون لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب السورية، تواصل المجموعات المسلحة هناك مسلسل أعمالها التخريبية، حيث أقدمت مؤخراً على سرقة “سكة” القطار الواقعة بين محطة محمبل ومحطة بشمارون بعدما تم فك السكة في وضح النهار وذلك باستخدام التركسات والرافعات ونقلها إلى تركيا لبيعها هناك على أنها “خردة”.

مصادر أهلية في مدينة إدلب أكدت أن ما يسمى بـ “لجنة الغنائم” في “جيش الفتح” الإرهابي قامت أيضاً بسرقة المنازل في مختلف مدن وبلدات محافظة إدلب ووضعت يدها عليها بحجة غنيمة حرب وخاصة إذا كانت تلك المنازل تعود ملكيتها للمواطنين الموظفين أو العاملين مع الدولة السورية.

ووفقا لمصادر بحسب صحيفة “تشرين” السورية إلى أن إرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة محمبل هي التي سرقت “سكة” القطار بحجة أنها غنائم حرب، وأثارت عملية سرقة “سكة” القطار الحديدية في منطقة محمبل ردود فعل غاضبة بين الأوساط الاجتماعية وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي حيثيات الخبر مع صور له.

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