كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1200 متر وضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة، ونحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلا وفي ساعات الصباح الاولى. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى متقلب اعتبارا من يوم غد السبت.

-الطقس غدا غائم الى غائم جزئيا مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1200 كتر وضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة، ونحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلا وفي ساعات الصباح الاولى.

اما يوم الأحد، فيكون مشمسا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ونحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلا وفي ساعات الصباح الاولى.

-درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 9 درجات، في الارز من -6 الى 4 درجات، في الداخل من درجة الى 12 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75 %.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:42 ساعة غروب الشمس: 16:56

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

