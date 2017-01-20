كنعان: الثنائية المسيحية ليست سلطة

أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان خلال لقاء نظمته جامعة الروح القدس – الكسليك لقاء بعنوان: “ثنائية ضيّقة أم تفاهم لبناء وطن؟، بمناسبة مرور عام على تفاهم معراب، إننا “لم نتوحد مع القوات اللبنانية على محاصصة، وإعلان النيات لم يأت نتيجة تفاهم على السلطة، بل نتيجة قراءة لثلاثين عاماً وأكثر للوراء، وتحديداً من الطائف وحتى اليوم، والحرب والحقد والانقسام والتناقض الذي تم استغلاله من داخل لبنان وخارجه، وأوصل غلى نتيجة واحدة، وهي أنه مهما فعلنا بشكل منفرد، لا يمكن أن نحقق ما يمكن تحقيقه إلا بالوحدة، لأن في الاتحاد قوة. واليوم، وفي ذكرى التفاهم، نعيد تأكيد أننا لسنا في ثنائية سلطة، ونكرر تأكيد أن الثنائية المسيحية ليست ثنائية سلطة بل رافعة للمجتمع اللبناني لتكريس عقد الشراكة الوطنية”.

وشدد على أنه “من الآن فصاعداً، لم يعد وصول الرئيس الميثاقي مسألة خيار، وتشكيل الحكومات على أسس ميثاقية وتمثيلية صحيحة قضية وجهة نظر”، موضحاً ان “لدينا رئيس للجمهورية منفتح على الجميع، وممارسته في الحكم قائمة على الجرأة والحياد، وهو في كل ذلك يحافظ على كل تفاهماته، لأنه وبتفاهماته وقدرته على الجمع والتوفيق وصلنا الى الاستقرار وعدنا الى الميثاق والرئيس القوي، وعودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، من خلال شبكة الأمان التي أرسيناها مع كل المكونات احتراماً للدستور وللشراكة ولمنطق الدولة”.

واعتبر كنعان أن “هذه الثنائية مساحتها الشرق لا لبنان فقط، وقوة مسيحيي الشرق من قوة مسيحيي لبنان، وكل مسيحيي الشرق ينظرون إلينا، ويتأملون بنا، وقد تمكنا من عبور كل المطبات، والعناية الإلهية رافقتنا”.

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