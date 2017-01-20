تقدم هام للجيش السوري.. أين ؟

أحرز الجيش السوري والقوات الحليفة له تقدماً عند المحور الجنوبي لمدينة دير الزور حيث تدور اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ما أسفر عن تدمير آلية ودراجة نارية في منطقة المقابر ومقتل وجرح عدد من مسلحي التنظيم.

وترافقت هذه الاشتباكات مع شنّ سلاح الجو في الجيش السوري سلسلة غارات على تجمعات وتحركات مسلحي داعش في منطقة المقابر والمعامل جنوبي المدينة وحقق إصابات مؤكدة في صفوفهم.

وسط البلاد، شن الجيش السوري هجوما عنيفا على مواقع “داعش” في ثلاثة محاور شمال شرق مطار التيفور وباتجاه حقول الغاز و بمحور مفرق القريتين بريف حمص الشرقي وسط معارك عنيفة مع إرهابيي داعش.

في الشمال السوري، تحدثت تنسيقيات المسلّحين عن وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى قرية “كلجبرين” في ريف حلب الشمالي من أجل إنشاء قاعدة عسكرية تركية في القرية.

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