بالصورة.. ممثلة سورية تعمل مضيفة طيران

نشرت الفنانة السورية كندا حنا صورة لها وهي بزي مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية السورية، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلّقت كندا حنا على الصورة قائلةً: “مضيفة طيران على الخطوط الجوية السورية مين على بالو يسافر على الخطوط الجوية السورية يحجز مقعدو كواليس مسلسل شبابيك حلقة هل تقبلين”.

يذكر أن كندا حنا تقوم حالياً بتصوير أحدث أعمالها وهو مسلسل شبابيك، وهو من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة سما الفن، وتأليف مجموعة من الكتاب الشبّاب، وهو مسلسل منفصل الحلقات، يقوم بعرض بعض المشاكل الاجتماعية وخصوصاً التي تحدث بين الأزواج. ويشارك كندا حنا في البطولة مجموعة من الممثلين من بينهم، نجاح سفكوني، سمر سامي، أيمن عبدالسلام، أحمد الأحمد، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.



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