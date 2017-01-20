أبو الغيط لـ”بري”: الجامعة العربية تقف مع لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على رأس وفد من الجامعة.

ودار الحديث حول التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

وقال أبو الغيط بعد الزيارة :”كان لقاء مثمرا وايجابيا للغاية تناولنا فيه شؤون المنطقة والشأن العربي، والوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وناقشنا التطورات الإقليمية بصفة عامة وكيف نسعى سويا لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، كما ناقشنا الوضع في لبنان. وعبرت لدولته عن رضانا الكامل على الإيجابية لتطور الوضع اللبناني بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة البرلمان للتشريع وقيامه بدوره. وتناولنا أيضاً قضايا اللاجئين وكيف يساهم المجتمع اللبناني في مواجهة ضغوط اللاجئين.

وأكدت للرئيس بري “إن الجامعة العربية تؤيد وتقف مع لبنان، وإننا نتحادث مع المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات الدولية لكيفية مساعدة لبنان على تجاوز مشاكل اللاجئين وزيادة المنح والمساعدات لهم”.

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