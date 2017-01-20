مرتضى: حركة أمل تقف إلى جانب أهالي البقاع

إلتقى مسؤول مكتب إقليم البقاع للشؤون البلدية والإختيارية في حركة أمل السيد عباس مرتضى، مع وفود بلدية وإختيارية تابعة للحركة في نطاق مدينة بعلبك وجوارها ضمن المنطقة الأولى.

واكد الحاضرين ان خلاص المنطقة من الرواسب والمشاكل لا يحدث الا عن طريق التمسك بخط حركة أمل و الإلتزام بسياسة قيادتها الحكيمة ، وهذه المنطقة الأكثر تأثرا بالإمام موسى الصدر فمن الطبيعي ان نكون متمسكين بهذا الخط حتى انقطاع النفس،كما شكر المجتمعين متابعة مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في حركة أمل ومناقشة النقاط الحيوية في الشأن البلدي من خلال التركيز على اولويات تحقيق النهوض والتطور في المنطقة آملين تأمين الحاجات الملحة و الضرورية لأهلنا .

وأشار السيد مرتضى ان مدينة بعلبك وجوارها بشعاعها العشائري والعائلي والمناطقي هي أكثر المناطق التي لازمت تحركات الإمام الصدر في المنطقة وساندته و حمت فكره، انتم من قدمتم اولى مواكب الطهر من ابناؤكم شهداء على نهج الإمام الصدر في سبيل حماية الوطن ونصرة قضاياه.

مضيفاً ان المرحلة العصيبة التي مرت على المنطقة من كل النواحي الأمنية ، الإجتماعية او الإقتصادية. علمتنا ان نتكاتف و نتعاون حتى الوصول الى بر الأمان الذي تمناه لنا امامنا المغيب وحامل أمانته الأخ الرئيس نبيه بري.

وختم بالقول: “نحن الى جانبكم نشد على ايديكم نوصل صوتكم ، وسنسعى قدر الإمكان لاستقدام ما تحتاجه المنطقة وما حرمت منه لسنوات”.



