اليونيسكو: 60% من حلب القديمة متضرر

أكد خبراء في اليونيسكو، المنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتعليم، أن 60% من حلب القديمة تعرضت لأضرار خطيرة بسبب أعمال المسلحين.

وأشارت المنظمة في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة إلى أن 30% من الجزء القديم لحلب تم تدميره بشكل كامل.

ونوهت المنظمة بأنه من ضمن آثار حلب التي ألحق المسلحون أضرارا بالغة بها، هي جامع حلب الكبير وقلاع وكنائس وأسواق ومتاحف ومبان تاريخية أخرى، والتي كانت تشكل رمزا حقيقيا للمدينة.

يذكر أن فريق الخبراء لمنظمة اليونيسكو تفقد في الفترة ما بين الـ16 والـ19 من يناير/كانون الثاني مدينة حلب لتقييم خراب الآثار التاريخية الذي خلفه المسلحون.

ولفتت المنظمة إلى فعالية الجهود والإجراءات المبذولة التي أتخذت من قبل مختصين في مجال التراث الثقافي للحفاظ على المعالم التاريخية في حلب أثناء الأزمة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

