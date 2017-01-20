روسيا: تحرير تدمر قادم

وصف الكرملين تدمير الإرهابيين لمزيد من آثار مدينة تدمر السورية بأنه مأساة حقيقية بالنسبة للعالم برمته، مؤكدا أن تحرير المدينة من أيدي الإرهابيين قادم.

وأكد دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، في تصريح له اليوم الجمعة، أن العسكريين الروس يواصلون مساعدة السوريين في محاربة الإرهاب.

وتابع قائلا: “حسب علمنا، مازال العسكريون السوريون يخططون لتحرير هذه المدينة والمدن الأخرى من الإرهابيين”.

وقال في معرض تعليقه على التقارير حول التدمير الجزئي للمسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية: “ما يحدث في تدمر يعد مأساة حقيقية نظرا لكونه فقدان جزء من التراث الثقافي التاريخي العالمي حيث يواصل الإرهابيون أفعالهم الهمجية”.

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