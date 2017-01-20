التلفزيون السوري: إرهابيون يغتالون عباس زريفة عضو لجنة المصالحة في قرية بيت سابر بريف دمشق.

20 يناير, 2017 - 5:05 مساءً
20 يناير, 2017
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