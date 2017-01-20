إخراج مئة مسلح مع عائلاتهم من بيت جن ومغر المير إلى إدلب في إطار الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ريف دمشق الغربي

20 يناير, 2017 - 5:07 مساءً
20 يناير, 2017
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