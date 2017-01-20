قادة ميليشيات الحر تجتمع بضباط من التحالف الدولي

20 يناير, 2017 - 5:29 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
قادة ميليشيات الحر تجتمع بضباط من التحالف الدولي
تحدثت تنسيقيات المسلحين عن اجتماع ضباط من “التحالف الدولي” مع فصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات”.
واضافت، ان الاجتماع من اجل إتمام عملية تبادل أسرى بينهم وبين مسلّحي “قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.
المصدر: الحدث نيوز - رصد
20 يناير, 2017

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