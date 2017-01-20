دياب: تحرير حلب مقدمة لتطهير كل ارض الوطن

“انتصار حلب الذي تحقق بفضل صمود أبناء الوطن وبطولات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة هو المقدمة لتطهير كل ارض الوطن وشكل ضربة قاصمة للمشروع الإرهابي الذي لا يستهدف سورية فقط بل يشكل خطرا شديدا على كل دول وشعوب العالم” هذا ما أكد السيد محافظ مدينةحلب حسين أحمد دياب خلال لقائه اليوم وفدا شيشانيا برئاسة آدام ديليمخانوف مستشار رئيس جمهورية الشيشان النائب في مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية.

من جهة اخرى نوه دياب على مواقف جمهورية الشيشان قيادة وحكومة وشعبا الداعمة لسورية وشعبها في حربها ضد الإرهاب.

وقدم السيد المحافظ للوفد الضيف عرضا لما الحقه الإرهاب بحلب أقدم مدينة مأهولة بالتاريخ مشيرا الى ان الأضرار استهدفت الأوابد الاثرية والدينية والبنى التحتية والمرافق الخدمية بالاضافة لاستهداف البشر والحجر ، مؤكدا ان كل الجهود حاليا تتركز على اعادة البناء وإعمار ما دمرته يد الإرهاب .

من جانبه اشار آدام ديليمخانوف مستشار رئيس جمهورية الشيشان الى ان زيارة الوفد الى حلب هي لتقديم التهنئة للشعب السوري بانتصار حلب على الإرهاب مضيفا ان الوفد اطلع على حجم الدمار الذي الحقه المجرمون الإرهابيون بحلب وأوابدها ومساجدها وأضرحة رجال الدين وهو ما يدل على أجرام ووحشية هؤلاء المجرمين .

وأكد مفتي جمهورية الشيشان صلاح ميجييف عضو الوفد ان على كل علماء المسلمين ان يكونوا يدا واحدة لمواجهة الفكر التكفيري ونشر الفكر الاسلامي الصحيح وفضح أكاذيب هؤلاء المجرمين الذين يتسترون بالدين وهم في حقيقة الامر لا يمتون للدين الاسلامي بصلة داعيا الله ان يحفظ سورية وينصرهم على كل الأعداء والإرهابيين وان يعم الأمن والسلام ربوعها .

وكان الوفد الشيشاني قد قام بجولة على الجامع الاموي اطلع خلالها على حجم الدمار الهائل الذي الحقه الإرهابيون به وقيامهم ايضا بسرقة وتدمير الكثير من محتوياته ومقتنياته التي لها قيمة اثرية ودينية كبيرة، كما قام الوفد بزيارة الى قلعة حلب اطلع خلالها على الدمار الذي لحق بها ويضم الوفد الدكتور زياد سبسبي عضو مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية وشارك في الجولة عماد غضبان نائب محافظ حلب وحسام قاطرجي عضو مجلس الشعب والدكتور محمد رامي العبيد مدير أوقاف حلب.

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