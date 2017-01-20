محافظ حلب يتفقد حي صلاح الدين

تفقد محافظ مدينة حلب حسين أحمد دياب اليوم الجمعة عمليات الصيانة والتأهيل الجارية في حي صلاح الدين وتابع عمل الآليات في فتح الشوارع الرئيسية والفرعية وترحيل الأنقاض منها وصيانة البنى التحتية والمرافق الخدمية .

وشدد السيد المحافظ على الجهات المنفذة والمشرفة على الأعمال ضرورة تسريع العمل وإنجازه بأقصر مدة زمنية لما لذلك من دور هام في تأمين احتياجات الأهالي وتحسين الوضع الخدمي في الحي المذكور.

وتحاور السيد المحافظ مع عدد من الأهالي واستمع لملاحظاتهم وشكاواهم موجها المديريات الخدمية بمعالجتها وأكد للأهالي أن المحافظة تعمل بأقصى ما يمكن لإزالة كل مخلفات الإرهاب عن المدينة وتوفير الاحتياجات الخدمية والمعيشية للمواطنين.

وشملت الجولة التي شارك فيها اللواء قائد شرطة المحافظة زيارة قسم شرطة باب النيرب والإطلاع على جاهزيته لضبط الحالة الامنية وحفظ أمن وسلامة المواطنين وقمع كل أشكال الجريمة .

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