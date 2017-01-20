وزير الدفاع يحسم قرار ملف التسليح

20 يناير, 2017 - 6:41 مساءً المصدر: وكالات
وزير الدفاع يحسم قرار ملف التسليح

أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا حول استقبال طلبات الحصول على تراخيص حمل الاسلحة عن القسم الاول من عام 2017، جاء فيه:
“المادة الاولى: تباشر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني باستقبال طلبات للحصول على تراخيص حمل الأسلحة عن القسم الاول من عام 2017.

المادة الثانية: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة خاصة.
– نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد قيد إفرادي.
– صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.
– إفادة سكن من مختار المحلة.
– سجل عدلي لم يمض على تنظيمه أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
– نوع ورقم السلاح.

المادة الثالثة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة ديبلوماسية:
– كتاب من السفارة أو القنصلية الاجنبية.
– صورتان شمسيتان.
– نسخة عن جواز السفر الديبلوماسي.

المادة الرابعة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح المؤسسات:
– كتاب من المؤسسة يبرر حاجتها لترخيص للموظف المسجل لديها.
– نسخة عن شهادة التسجيل او الاذاعة التجارية.
– إضافة إلى المستندات المطلوبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه.

المادة الخامسة: يوقع طالب الترخيص على تعهد بمسؤوليته بشكل تام من أي حادث أو ضرر نتج عن حامل الترخيص، وما قد يترتب على ذلك من أفعال خلال مدة صلاحيته.

المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في وسائل الاعلام”.

المصدر: وكالات
20 يناير, 2017

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