وزير الدفاع يحسم قرار ملف التسليح

أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا حول استقبال طلبات الحصول على تراخيص حمل الاسلحة عن القسم الاول من عام 2017، جاء فيه:

“المادة الاولى: تباشر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني باستقبال طلبات للحصول على تراخيص حمل الأسلحة عن القسم الاول من عام 2017.

المادة الثانية: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة خاصة.

– نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد قيد إفرادي.

– صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.

– إفادة سكن من مختار المحلة.

– سجل عدلي لم يمض على تنظيمه أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص.

– نوع ورقم السلاح.

المادة الثالثة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة ديبلوماسية:

– كتاب من السفارة أو القنصلية الاجنبية.

– صورتان شمسيتان.

– نسخة عن جواز السفر الديبلوماسي.

المادة الرابعة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح المؤسسات:

– كتاب من المؤسسة يبرر حاجتها لترخيص للموظف المسجل لديها.

– نسخة عن شهادة التسجيل او الاذاعة التجارية.

– إضافة إلى المستندات المطلوبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه.

المادة الخامسة: يوقع طالب الترخيص على تعهد بمسؤوليته بشكل تام من أي حادث أو ضرر نتج عن حامل الترخيص، وما قد يترتب على ذلك من أفعال خلال مدة صلاحيته.

المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في وسائل الاعلام”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

