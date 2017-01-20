شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، تنصيب دونالد ترامب رئيس جديد للبلاد، وهو الذي يعتبر من أكثر الرؤساء إثارة للجدل في تاريخ بلاد العم سام، في وقت أصبحت فيه ساعات أول رئيس أسود “باراك أوباما”، يسكن البيت الأبيض، “معدودة”، عقب 8 أعوام من حكمه للبلاد، هذه الكلمة التي لطالما رددها وزيري خارجية أوباما في فترتي حكمه الأول “هيلاري كلينتون” و”الثانية “جون كيري” خاصة فيما يتعلق بالحرب الطاحنة في سوريا، والتي يبدو أن لسياسيته حيال أعتى أزمة منذ الحرب العالمية الثانية أثر كبيرة على خسارته وتراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط على حساب معسكر “روسيا، الصين، إيران”، لذلك يمكن تسمية ليل أمريكا، اليوم، بـ”ليلة سقوط أوباما”.

في المقابل، اتسمت السياسية الأمريكية خلال الأزمة السورية بـ”العدوانية” و”المترددة” في نفس الوقت فمع بداية الأحداث خرجت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لتأكد أن “أيام” الرئيس السوري بشار الأسد وأن عليه مغادرة الحكم في البلاد، لتتناقل هذه العبارة على ألسنة العديد من المسؤولين الأمريكيين في محاولة منهم لفرض أمر واقع على الدولة السورية التي تعتبر بالنسبة لواشنطن “معادية” بسياستها للهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط كما تراها رئة طهران وموسكو في المنطقة، والداعم الأول لحزب الله، المطلوب رقم 1 لدى الطفل المدلل “إسرائيل”، لذلك كان لا بد من رفع سقف المطالب لتحقيق أفضل المكاسب سياسياً على اعتبار أن سوريا نقطة التقاء للقوى المتصارعة إقليمياً، كما أسلفنا سابقاً، لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف اتسمت سياسية البيت الأبيض بالتردد حيال سوريا، وللإجابة على هذا السؤال لا بد من تفسير عدة نقاط أولها:

+التردد في الخيار العسكري خوفاً من المواجهة المباشرة مع المعسكر الروسي والإيراني بالدرجة الأولى والذين يعتبرون سوريا وخصيصاً الرئيس الأسد بالنسبة لهم مسألة “حياة أو موت”، وبالتالي انتهجت إدارة أوباما أسلوب المواجهة غير المباشرة عبر دعم الميليشيات المسلحة في البلاد، وخلق تنظيمات إرهابية تعمل على قيادتها مثلما فعلت في أفغانستان بهدف استنزاف الدولة السورية.

+عدم تبنى “المعارضة” السورية سياسياً، والتي هي بالأصل مشرذمة ومنقسمة على نفسها فلم تتجرأ واشنطن على منح المعارضين السوريين سفارة في بلادهم على غرار ما فعلته فرنسا، واكتفت بدعم الفضائل المسلحة في البلاد لما له هذا الأمر من انعكاسات على السياسية الاقتصادية للبلاد من خلال شراء كميات كبيرة من الأسلحة بأموال خليجية، وبالتالي فإن الشق السياسي لا يعني واشنطن بالدرجة الأولى وهو ما انعكس أيضأ على التردد في حسم الأمور على الساحة السياسية.

+”إسرائيل”، التي كانت تفضل منذ بدء الأزمة في سوريا أن تشغل البلاد في حالة حرب طاحنة تستنزف فيها قدرات الجيش السوري وحلفاءه وبالتالي تخرج من دائرة الصراع في المنطقة بشكل مؤقت، وتوجه البوصلة الإعلامة باتجاه سوريا، وعلى اعتبار أن “إسرائيل” تلعب دوراً كبيرة داخل مراكز القرار في السياسية الأمريكية، كانت حالة “لا معلق ولا مطلق” تعجب كيان الاحتلال الأمر الذي ساهم في خلق نوع من سياسية “التردد” في سوريا وغبقاء الأمور على ما هي عليه.

+الصراع داخل الإدارة الأمريكية وهو ما شهدناه في الآونة الأخيرة بين وزارة الدفاع الأمريكية و وزارة الخارجية والتي أفضت إلى إفشال الأولى للاتفاق الروسي الأمريكي في أيلول الماضي ما عكس تخبطاً واضحاً داخل مراكز قرار الإدارة الأمريكية، الأمر الذي كان له سلبياته على الرئيس الأمريكي على اعتبار أن الأمور خرجت من سيطرته.

أمام كل ما طرح، هل يمكن القول أن سياسية أوباما المتملثة بالحزب “الديمقراطي” فشلت في سوريا ؟

نعم، فشلت سياسياً، إلا أنها نجحت اقتصادياً علما أن هذين الأمرين مرتبطان ببعضهما، ولكن، تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة وخاصة في الشرق الأوسط، بمقابل تقدم معسكر جديد متمثل بـ “روسيا، إيران، الصين، والدول الاشتراكية”، تجاه فرض أمر واقع جديد على المنطقة، كسر سياسية “أحادية القطب”، وجعل العديد من الدولة الحليفة تفقد الثقة بالسياسية الأمريكية وهو ما حصل مع تركيا التي بدأت تميل لصالح المعسكر الروسي وإن كانت لم تحسم أمرها بعد إلا أن كل المؤشرات تدل على أنها انتقلت إلى الحض الروسي ريثما تكشف عن سياسية ترامب تجاهها، أما النجاح الاقتصادي فتمثل بتجنب الخوض المباشر بحروب عسكرية ، كانت ستكلف المليارات، في حين دخلت إلى الخزينة الأمريكية إيرادات كبيرة من عملية بيع الاسلحة للدول الخليجية، أيضاً انتهجت واشنطن سياسية “المعارك” الاقتصادية الأقل تكلفة بالنسبة لها، من خلال فرض عقوبات تشل الحركة الاقتصادية للدول “المعادية” لسياسيتها، وهو ما حصل مع سوريا وإيران ورسيا.

إذاً، يمكن القول أن السياسية الأمريكية تجاه سوريا، كان لها دور حاسم في الانتخابات الأمريكية، الأمر الذي دفع دونالد ترامب أن يراهن عليها ضد منافسته “هيلاري كلينتون” مرشحة الحزب الديمقراطي، من خلال تخليه عن مطلب رحيل الأسد ووضع محاربة “داعش” في أولوية اهتماماته، الأمر الذي انعكس إيجاباً عليه، فهل سنشهد تغيراً حاسماً في السياسية الأمريكية أم أن ما قبل الانتخابات ليس كما بعدها.

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