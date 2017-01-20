الولايات المتحدة الأميركية: دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية

20 يناير, 2017 - 7:04 مساءً
20 يناير, 2017
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