وحدة من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة تستعيد سيطرتها على بئر المر جنوب شرق مطار التيفور بريف حمص

20 يناير, 2017 - 7:06 مساءً
20 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل