اللواء خير: بإمكاننا الثقة اجهزة ابعاد الطيور

اختبرت مديرية الطيران المدني في مطار بيروت الدولي، بحضور ممثلين عن وسائل الاعلام، الأجهزة التي تم تركيبها لإبعاد طيور النورس عن مدرج الطائرات.

وسبق ذلك، اجتماع ضم الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير مكلفاً من رئيس الحكومة سعد الحريري، المدير العام للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين، رئيس المطار المهندس فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، رئيس دائرة سلامة المطار المهندس يوسف طنوس، مستشار الحريري فادي فواز، وممثلين عن الأجهزة العاملة في المطار.

وقال خير: “أصبح بإمكاننا الثقة بتلك الأجهزة ولم يعد هناك خطر. ان الطيور موجودة منذ فترة ولكن أعدادها تزايدت استنادا الى أحد الفاعلين في شركة طيران الشرق الأوسط”.

وأوضح ان “هذه الأجهزة صنعت لإبعاد الطيور ولا يمكن أن تعتاد عليها لأنها تعطي ذبذبات مختلفة وبأصوات متعددة”.

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