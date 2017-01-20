ترامب: سنبدأ التغيير من الآن..وأميركا أولا

لفت الرئيس الاميركي دونالد ترامب في اول خطاب رسمي له في حفل تنصيبه، الى اننا “سوف نواجه تحديات وصعوبات ولكننا سنقوم بهذه المهمة”، مضيفاً “هذه اللحظة هي ملك للشعب وسنبدأ التغيير من الآن ومنذ الآن ستكون هناك رؤية تحكمنا وهي ان أميركا أولا”.

وأضاف ترامب “ما يهم ليس الحزب الذي يحكم بل من يخضع لإرادة الشعب، ونحن أمة واحدة ونتشاطر مصيرا واحدا وقسمي هو للأميركيين”. وتابع: “سوف أحارب من أجلكم ولن أخذلكم أبدا وستعود أميركا للانتصار كما لم تفعل من قبل، علينا أن نحمي حدودنا من الدول الأخرى التي تقوم بسرقة ثرواتنا”.

وأشار الى اننا “أنفقنا تريليونات الدولارات في الخارج وتركنا البنية التحتية في بلادنا لتتردى، سوف نبني طرقا جديدة وجسورا ومطارات ونعيد بناء بلدنا بأيد أميركية”، مضيفاً “سوف نسعى إلى الصداقة وحسن النية مع كل دول العالم مع الحفاظ على مصالحنا وسوف نحارب التطرف الإسلامي العنيف وسنقوم بالقضاء عليه من وجه الأرض، وبالطبع سنعيد التأكيد على جميع التحالفات ونحارب التطرف الإسلامي”.

وختم: “انتهى وقت الكلام ودقت ساعة العمل”.

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