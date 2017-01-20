سكر_خطك تعلن تعليق التحركات.. والسبب؟

بيان من حملة #سكر_خطك : صباح اليوم قمنا بزيارة معالي وزير الاتصالات في مكتبه في الوزارة وتم تقديم ورقة المطالب وهيي كالتالي :

حضرة وزير الاتصلات السيد جمال الجراح المحترم، أن حملة #سكر_خطك هي حملة مدنية مكونة من شباب وشابات لبنانيين انتفضو ضد غلاء الأتصالات في لبنان. هذه الاسعار التي تعتبر من الأكثر ارتفاعا عالميا، تتوازى مع انعدام الجودة في الاتصالات ومع ضعف خدمات الانترنت. لذلك كانت حملتنا، لاننا نعتبر انه في القرن الواحد وعشرين، من غير المقبول أن يكون لبنان الذي كان رائدا في خدمات الاتصالات وخاصة الخليوية في التسعينات أصبح في أسفل القائمة عربيا ودوليا. تأتي اليوم الى وزارة الاتصالات لعرض ومناقشة مطالب حملتنا التالية:

• المطالبة باشتراك سنوي بدل الشهري للخطوط مسبقة الدفع

• الغاء بدل خدمة اظهار الرقم

• تخفيض كلفة المكالمة وكلفة الانترنت

• تمديد مدة عمل الخطوط المسبقة الدفع من شهر لستة أشهر أقله.

أن هذه المطالب لاتعني شريحة واحدة من المجتمع اللبناني انما تعني جميع المواطنين والقطاعين العام والخاص لما لانخفاض الجودة في الاتصالات وارتفاع اسعارها من تأثير سلبي على الجميع. لذلك نعرض أمامكم اليوم مطالبنا كي تأخذوها بعين الاعتبار وكي تأخذو الاجراءات المناسبة.

حملة #سكر_خطك وبعد تقديم هذة الرسالة طلب معالي الوزير مهلة ليوم الاربعاء لكي يجتمع مع شركتي الفا وتاتش. ومن بعدها سوف نجتمع مرة اخرى يوم الجمعة او الاثنين ك اقصى حد مع الشركتين للتفاوض على المطاليب بحضور الوزير ، وقد قررنا بعد التشاور التالي :

-١ الغاء اضراب يوم الاحد افساحا للمجال للتفاوض بأجواء ايجابية

-٢ سوف نتفهم غضب الثورجين الذين لا يريدون ايقاف اضراب يوم الاحد وعدم الاجتماع مع اركان السلطة

-٣ سوف نقوم بواجبنا ولا نريد اي شكر في حال تم تحقيق المطالب وفي حال فشلنا سوف نفسح المجال لمن يريد ان يجرب

-٤ ان اي مماطلة بتحقيق هذه المطالب سوف يدفعنا للتصعيد مرة اخرى

-٥ نشكر كل من شارك معنا ، قوتنا بأتحادنا حتى تحقيق مطالبنا