إثيوبيّة تناشد أنجلينا جولي: أريد رؤية ابنتي!

سيدة إثيوبية تطلب من الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، أن تمكنّها من رؤية ابنتها زاهارا (12 عاماً)، التي تبناها جولي وزوجها براد بيت عام 2005 بدعوة أن الطفلة يتيمة وتوفيت والدتها بمرض (نقص المناعة المكتسب) السيدا.

ناشدت مانتيواب داوت ليبيسو (31 عاماً) الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، لتمكنّها من رؤية ابنتها زاهارا (12 عاماً)، التي تبناها جولي وزوجها براد بيت عام 2005 بدعوة أن الطفلة يتيمة وتوفيت والدتها بمرض (نقص المناعة المكتسب) السيدا.

ليبيسو دعت جولي عبر صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، السماح لها برؤية ابنتها قائلة |كل ما أريده هو السماح لي برؤيتها، أريدها أن تعرف أن أمها على قيد الحياة، وأريد الحديث إليها”.

وتبنت الممثلة الأميركية زاهارا منذ أن كان عمرها ستة أشهر، وهي الابنة الثانية بالتبني لها ولبراد بيت، وتعيش حالياً في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت ليبيسو إنها تحلم بمعانقة ابنتها وبأنها تعيسة لأنها لم ترها منذ سنوات، مضيفة “أنجلينا جولي أصبحت أمّاً لزاهارا، وقدمت لها الشيء الكثير منذ أن كانت رضيعة، ولكن هذا لا يعني أنني لم اشتق إلى ابنتي”.

وصرحت الأم أنها اغتصبت عندما كان عمرها 19 عاماً، ونتج عن هذا الاغتصاب حمل وضعته سنة 2005. واختارت آنذاك اسم “ياماسريش” لمولودتها، وتخلت عنها لعجزها عن توفير الرعاية لها “بسبب ظروفي الصعبة أصبحت مريضة وعانت ابنتي من مرض الهزال، فقررت التخلي عنها لصالح التبني، أعلم أن ذلك كان قراراً خاطئاً ولو أتيحت لي الفرصة من جديد لاخترت الاحتفاظ بها”. وقالت الأم البيولوجية الحقيقية لزاهارا إنها على علم بطلاق الممثلة الأميركية من براد بيت إذ تحرص على متابعة أخبار النجمين الأميركيين: “بعد حدوث الطلاق، أريد أن تبقى ابنتي برفقة أنجلينا جولي، إنها أمّ جيدة. أنا آسفة لأنها افترقت عن براد بيت، سأصلي من أجلهما، ولا أعتقد أن طلاقهما سيؤثر على ابنتي”