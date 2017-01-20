الولايات المتحدة الأميركية: البيت الأبيض: إدارة ترامب تنوي تطوير نظام دفاع صاروخي متطور للحماية من الهجمات من إيران و كوريا الشمالية

20 يناير, 2017 - 8:32 مساءً
20 يناير, 2017
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