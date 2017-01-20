هذا هو طقس لبنان غدا….

الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط يتحول الى متقلب اعتباراً من ظهر يوم السّبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يذكر على درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق اعتباراً من ارتفاع 1200 متر.

الأحد: غائم جزئياً مع أمطار خفيفة ومتفرقة وثلوج على ارتفاع 11000 متر خلال الفترة الصباحية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم كما نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلاً.

الرياح السطحية: جنوبيةغربية، سرعتها بين ١٠ و٢٥ كلم/س.

الانقشاع: متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٠ %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.