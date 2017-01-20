رحماني: لعدم الاقتراب من موقع بلاسكو

أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في تصريح اليوم الجمعة خلال تفقده لموقع مبنى “بلاسكو” المنهار بوسط العاصمة طهران أنه:

لا توجد مشكلة من ناحية العدد والافراد في حادث انهيار مبنى “بلاسكو” التجاري، داعيا المواطنين عدم الاقتراب من الموقع.

وأضاف: “من المحتمل ان يحصل انفجار او تشب نارا جديدة في الموقع بسبب وجود نيران خافتة تحت الانقاض لذا نطلب من المواطنين عدم التجمع قرب الموقع”.

من جهته، اكد قائد الشرطة الايرانية العميد حسين اشتري انه لم يتم ابلاغنا لحد الآن بأي حالة أمنية في حادث انهيار مبنى بلاسكو التجاري وسط طهران.

وأعرب اشتري، في تصريح ادلى به اليوم الجمعة، عن اسفه على وقوع هذا الحادث وقدم تعازيه لاسر الضحايا، واعرب عن امله في ذات الوقت بانتهاء فرق الاغاثة من عمليات رفع الانقاض بسرعة.

واشار الى ان كوادر الشرطة حضروا في مكان الحادث منذ الساعات الاولى لوقوعه كما ان خطوات طيبة قد اتخذت على صعيدي الامن والمرور واصدرت قرارات لابقاء الطرق مفتوحة.

ودعا اشتري المواطنين الى عدم الاقتراب من مكان وقوع الحادث ومتابعة التطورات المرتبطة عبر وسائل الاعلام، مشيرا الى ان عمليات رفع الانقاض اتخذت سرعة اكبر اليوم عما كانت عليه بالامس.