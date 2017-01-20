رحماني: لعدم الاقتراب من موقع بلاسكو

وأضاف: “من المحتمل ان يحصل انفجار او تشب نارا جديدة في الموقع بسبب وجود نيران خافتة تحت الانقاض لذا نطلب من المواطنين عدم التجمع قرب الموقع”.
من جهته، اكد قائد الشرطة الايرانية العميد حسين اشتري انه لم يتم ابلاغنا لحد الآن بأي حالة أمنية في حادث انهيار مبنى بلاسكو التجاري وسط طهران.
وأعرب اشتري، في تصريح ادلى به اليوم الجمعة، عن اسفه على وقوع هذا الحادث وقدم تعازيه لاسر الضحايا، واعرب عن امله في ذات الوقت بانتهاء فرق الاغاثة من عمليات رفع الانقاض بسرعة.
واشار الى ان كوادر الشرطة حضروا في مكان الحادث منذ الساعات الاولى لوقوعه كما ان خطوات طيبة قد اتخذت على صعيدي الامن والمرور واصدرت قرارات لابقاء الطرق مفتوحة.
ودعا اشتري المواطنين الى عدم الاقتراب من مكان وقوع الحادث ومتابعة التطورات المرتبطة عبر وسائل الاعلام، مشيرا الى ان عمليات رفع الانقاض اتخذت سرعة اكبر اليوم عما كانت عليه بالامس.